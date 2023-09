VIDEO Sinner-Wawrinka 3-1 | US Open 2023 | highlights e sintesi L’azzurro emerge alla distanza

(Di domenica 3 settembre 2023) Ci mette più del previsto, ma Janniksi prende la seconda settimana degli US. Il numero 6 al mondo ci mette quattro set per sconfiggere Stancon il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6-2 in tre ore, guadagnando l’ingresso nei migliori sedici e attendendo il vincitore del match tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov. Una partita che sembrava essere nettamente in discesa per Jannik, che ha vinto in scioltezza i due confronti del. Invece, dopo un primo set agevole,diventa contratto, forse sorpreso da unche appare in forma smagliante, forse nella condizione migliore di quest’annata. E difatti il secondo set viene perso quasi senza colpo ferire, sbagliando parecchio e tremando al servizio. La bravura diè ...

