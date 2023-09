VIDEO – Napoli-Lazio 1-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023), anticipoterza giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. COLPO ESTERNO –1-2 nell’anticipoterza giornata diA. Dopo aver iniziato con due sconfitte lasi rilancia alla grande e lo fa sul campo dei campioni in carica. La prima grande occasione è dopo venti minuti, con un gran tiro di Khvicha Kvaratskhelia alzato sopra la traversa da un miracolo di Ivan Provedel. Alla mezz’ora Felipe Anderson va via sulla destra, cross basso e Luis Alberto si inventa uno spettacolare colpo di tacco per lo 0-1. ...