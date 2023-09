Viaggio nella cantina Tua Rita

Leggi su panorama

(Di domenica 3 settembre 2023) Era il settembre del 2010 e Virgilio Bisti, a Notri, località a un passo da Suvereto, nel Livornese, stava vendemmiando la Syrah, l’uva che avrebbe dato il suo vino preferito, il Per Sempre. La malattia che lo aveva colpito un anno prima e lo costringeva su una sedia a rotelle, non gli impediva di fare ciò che amava più di ogni altra cosa. Grazie a una tempra più testarda del dolore, Virgilio si prese cura della terra fino all’ultimo respiro. Fu in occasione di questo esemplare esercizio di coraggio e fedeltà al proprio dovere che Giovanni, il nipote allora dodicenne, osservandolo ammirato, decise che sarebbe diventato un produttore. Non fece in tempo a comunicarglielo. Virgilio morì proprio durante la vendemmia del 2010. «In qualche modo credo di essere riuscito a farglielo sapere. Immagino che da lassù possa vedermi» racconta Giovanni Frascolla. Piace pensare che sia davvero così e ...