Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 3 settembre 2023)DEL 3 SETTEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE PER I RIENTRI IN CITTA’; INIZIAMO DALLA A1-NAPOLI, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E VALMONTONE; CODE ANCHE SULLE DIRAMAZIONINORD E SUD, RISPETTIVAMENTE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO, E TRA LA BARRIERA DISUD E TORRENOVA; SEMPRE IN DIREZIONECODE A TRATTI SULL’AURELIA, A PARTIRE DA PALIDORO FINO A MALAGROTTA, E A SUD DELLA ...