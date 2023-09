Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023)DEL 3 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO RALLENTAMENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE; CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA. E OGGI 3 SETTEMBRE NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO: A VITERBO SONO IN CORSO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO SANTA ROSA, CON IL TRADIZIONALE TRASPORTO DELLA MACCHINA; FINO A DOMANI 4 SETTEMBRE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA DELLA VITTORIA, VIA MATTEOTTI E ALTRE VIE E PIAZZE COMUNALI INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE; A NETTUNO SI STA SVOLGENDO IL”NETTUNO WINE ...