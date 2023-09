Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023)DEL 3 SETTEMBREORE 13.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONERALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ACODE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA FARNESINA DIREZIONE PINETA SACCHETTI SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO A, VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE DEVIATE DUNQUE LE LINEE BUS A VITERBO, RICORDIAMO CHE QUESTA SERA SFILERA’ LA MACCHINA DI SANTA ROSA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO. MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN ...