Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2023 ore 09 | 30

(Di domenica 3 settembre 2023)DEL 3 SETTEMBREORE 09.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FROSINONE DIREZIONE. SI TRANSITA SU DUE CORSIE APRIAMO CON UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CHE PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA A, VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE DEVIATE DUNQUE LE LINEE BUS A VITERBO, RICORDIAMO CHE QUESTA SERA SFILERA’ LA MACCHINA DI SANTA ROSA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO. UNA TORRE ALTA CIRCA TRENTA METRI PORTATA A SPALLA DA OLTRE CENTO UOMINI LUNGO UN PERCORSO DI CIRCA UN CHILOMETRO. MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...

