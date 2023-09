Via della Seta o no | difficile riequilibrare la bilancia con la Cina Parla Codogno Lse

Leggi su formiche

(Di domenica 3 settembre 2023) Da oggi Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, è a Pechino. Sull’agenda del capodiplomazia italiana impegnato inin una missione per sua ammissione “importante e” ci sono la guerra in Ucraina, i preparativi per le possibili visite di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio (non confermata), e di Sergio Mattarella, PresidenteRepubblica (attesa a inizio 2024), ma anche il futuro del memorandum d’intesa sulla Viache il governo di Roma non sembra deciso a rinnovare alla scadenza. Secondo Lorenzo, economistaLondon School of Economics, i risultati del memorandum sono stati “piuttosto limitati” anche se non trascurabili. Come mai? Molti accordi esistevano già, come quello ...