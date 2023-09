Vestappen vince ancora ed entra nella storia Alle Ferrari terzo e quarto posto

(Di domenica 3 settembre 2023) Il bi-campione del mondo e leader iridato Max Verstappen trionfa nel Gp d'Italia a Monza diventando il primo pilotadella F1 are dieci gare di fila. L'olandese della Red Bull si impone davanti al compagno di squadra Sergio Perez eduedello spagnolo Carlos Sainz, autore della pole position, e del monegasco Charles Leclerc. Al quinto e sestole due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton. A completare la top ten gli inglesi Alexander Albon (Williams) e Lando Norris (McLaren), lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e il finlandese dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas. Max Verstappen ha vinto al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici giri, nei quali il campione iridato ha dovuto faticare non poco ...

F1 Gp d'Italia, vince Verstappen terzo Sainz, è la decima vittoria consecutiva RaiNews

La Ferrari lotta, sta in testa per 15 giri con Sainz e fa giù le giuste chiamate ai box, ma non riesce ad evitare l’1-2 Red Bull con Sergio Perez che riesce nel finale a conquistare il secondo posto ...MONZA (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia, al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici ...