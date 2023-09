Verstappen vince a Monza la decima di fila | sul podio Perez e Sainz

(Di domenica 3 settembre 2023)(ITALPRESS) – Maxil Gran Premio d'Italia, al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici giri, nei quali il campione iridato ha dovuto faticare non poco per sorpassare la Ferrari di Carlosvittoria consecutiva, record di sempre, per il numero 1 della Red Bull, che mette inun altro successo davanti a Sergioe lo stesso, che ha chiuso terzo. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc, che ha lottato fino alla fine con il compagno di squadra per conquistare il gradino più basso del. Quinta e sesta la Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton che, nonostante i cinque secondi di penalità subiti per due contatti (rispettivamente con Ocon e Piastri), sono ...

AGI - Al Gran Premio di Monza, solita vittoria della Red Bull con Maxche porta a casa il decimo successivo consecutivo, inanellando l'ennesimo record (il precedente era di Vettel, fermo a 9, nel 2013 sempre su Red Bull). Al secondo posto il compagno di ...Dieci di fila per Max, cheanche il GP d'Italia. Doppietta Red Bull completata da Perez, duello in casa Ferrari, con un arrivo in volata che vede Sainz 3° davanti a Leclerc. Tsunoda ko prima del via! Nel ...Doppietta Red Bull nel Gran Premio d'Italia a Monza.il campione del mondo Maxdavanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terza la Ferrari di Carlos Sainz davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc. . 3 settembre 2023

F1 cronaca gara OA Sport

La Ferrari lotta, sta in testa per 15 giri con Sainz e fa giù le giuste chiamate ai box, ma non riesce ad evitare l’1-2 Red Bull con Sergio Perez che riesce nel finale a conquistare il secondo posto ...MONZA (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia, al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici ...