Verstappen riscrive la storia a Monza | la Ferrari ottiene il massimo col bel duello Sainz-Leclerc

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) E sono dieci, di fila, dodici, su quattordici, con due secondi posti. Maxha riscritto la, ha vinto anche il Gran Premio d’Italia, il secondo di fila per lui in carriera, ed è il primo pilota a imporsi nello stesso anno a Silverstone, Spa e nel Tempio della Velocità, le tre grandissime classiche del Mondiale di F1. Eccezionale e sublime la sua gara, visto che per una volta non partiva dalla pole e si trovava in un ambiente ostile pronto a spingeredalla pole eper la rimonta. Ma al primo mezzo errore dello spagnolo, che tale non è perché semplicemente c’è una piccola incertezza, l’olandese si fa sotto, passa, vola in testa, fa il vuoto e praticamente non viene più nemmeno inquadrato. E vola verso la vittoria numero dieci di fila, record assoluto non condiviso ...