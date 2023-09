Ventenne accoltellato | Borrelli | “Deriva di violenza inarrestabile”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Con una città ancora scossa dal drammatico episodio che ha visto la morte del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, ucciso da un baby criminale con tre colpi di pistola a piazza Municipio, si continuano a registrare episodi diche vedono l’uso delle armi come una costante. Unè stato ricoverato presso l’ospedale Cardarelli con una profonda ferita da arma da taglio dopo essere stato aggredito sabato sera in via Monte Rosa. I carabinieri, intervenuti presso il nosocomio per ascoltare la vittima, stanno indagando su questa ennesima aggressione che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. La verità è che ci sono troppe armi in città, troppi giovani circolano con pistole, coltelli e oggetti atti a offendere il prossimo, spesso per motivi futili. Di fronte a questacontinuiamo a ...