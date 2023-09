Venezia | bomba sul Festival | attore arrestato per stupro Chi è

(Di domenica 3 settembre 2023) L'spagnolo Gabriel Guevara, di 22 anni, interprete del film È colpa mia?, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale è statosabato 2 settembre adalla polizia. Il giovaneera a Lido perché vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, la cui cerimonia si terrà questa sera. Dell'assenza di Guevara si sarebbero accorti i fan che aspettavano l'interprete della serie che spopola su Prime Video, secondo Tpi. Il mandato di cattura, che ha portato al fermo, sarebbe stato emesso su richiesta delle autorità francesi. La Biennale di, in una nota, ha precisato che la presenza di Guevara a"non era legata ad alcuna attività o produzione dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte ...

