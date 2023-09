Venezia | arrestato attore Gabriel Guevara per violenza sessuale

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – L'spagnolo, 22 anni, interprete del film "E' colpa mia?", su cui pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa diè statosabato 2 settembre adalla polizia nei giorni in cui la città ospita la Mostra del cinema. Il giovaneera a Lido perchè perchè vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, la cui cerimonia si terrà questa sera. Dell'assenza disi sarebbero accorti i fan che aspettavano l'interprete della serie che spopola su Prime Video, secondo Tpi. Il mandato di cattura, che ha portato al fermo, sarebbe stato emesso su richiesta delle autorità francesi. La Biennale di, in una ...