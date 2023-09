Venezia affascinata dalla “Felicità” di Micaela Ramazzotti

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 3 settembre 2023)non è soltanto l’attrice appassionata, sensuale e insieme spontanea, genuina, che abbiamo imparato ad apprezzare in tanti film, da «La prima cosa bella» a «La pazza gioia», entrambi del suo ex marito Paolo Virzì. È anche, da oggi, una regista esordiente che ha realizzato un film appassionato, colorato, vitale, commovente e sgualcito come, a volte, sa essere lei. Il film si chiama ““, rappresenta il suo esordio dietro la macchina da presa, è stato presentato alla Mostra del cinema dinella sezione Orizzonti Extra. Il film di esordio di: “” Il cast disul red carpet a(Ansa-Ettore Ferrari)È interpretato da Max Tortora nel ruolo del padre, Anna Galiena nel ruolo della madre, da Sergio ...