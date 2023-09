Venezia 80 | The Palace | recensione | Polanski perde di ferocia nel suo hotel extralusso

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Dala nostradi Thedi Roman: satira di grana grossa ambientata in un lussuososvizzero durante il capodanno del 2000, più inferocita che feroce e forse troppo triviale Con J’Accuse quattro anni fa ha conquistato un meritatissimo Leone d’Argento alla regia, ora il regista polacco naturalizzato francese premio Oscar Romantorna a(ma fuori concorso) con un genere completamente diverso grazie a The. Un po’ satira politica e sociale, un po’ commedia degli equivoci e un po’ racconto grottesco il nuovo film del cineasta francese più odiato dall’altra parte dell’oceano è un guazzabuglio di idee e suggestioni, dove solo di tanto in tanto si intravede la mano del maestro. 3, 2, 1… Siamo sulle ...