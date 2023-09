Venezia 80 | The Killer di Fincher gira a vuoto E Fassbender fa yoga con i calzini ‘a fantasmino’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Anche un genio come Davida volte. The, in Concorso a80, sa tanto di compito ordinario e non molto brillante. Impotenza emotiva dei fumetti oggi. Prendi un albo della graphic novel omonima di Matz e Luc Jacamon su unmetodico, rigorosissimo e privo di emozioni, e la trasformi in un film con Michaelche tra un omicidio col silenziatore e l’altro indossa i fantasmini e fa. Tutto nasce hitchockianamente con uno sguardo voyeuristico da Finestra sul Cortile. Dietro ai vetri di un appartamento sfitto in un antico palazzo parigino ilsenza nome () attende il momento propizio per seccare con un colpo solo la vittima predestinata nel signorile ...