Venezia 80 | presentata la docuserie “Italian Japanese Food and Culture”

(Di domenica 3 settembre 2023) In occasione della 80. Mostra internazionale d’arte cinematografica dioggi all’Hotel Excelsior del Lido di, nello spazio dedicato alla Regione del Veneto, si è tenuto il lancio ufficiale dellaand” – prodotta da Emy Productionsdi Giovanni e Emilio Franchini in collaborazione con Tatatu – che esplora la connessione culturale sorprendentemente profonda tra due paesi apparentemente lontani: Italia e Giappone. Nel corso dell’incontro – che ha visto gli interventi di Daniele Gramiccia (Produttore Delegato Emy Productions), Francesco Maria Dominedò (Creative Producer e Regista), Marco Fabbro (Autore e Regista) e della giornalista e scrittrice Silvia Gorgi in veste di moderatrice – è stata...