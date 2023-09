(Di domenica 3 settembre 2023) Alla mostra del cinema diè ildi. Questa sera la prima di The Killer, che segna il ritorno del regista al Thriller: il film con protagonista Michael Fassbender, racconta la storia di un sicario che sfida i propri committenti in una caccia all'uomo su scala globale. Tra le altre prime in concorso anche il francese 'La Bete' di Bertrand Bonello con Lea Seydoux, che racconta un mondo distopico dominato dall'intelligenza artificiale. Fuori concorso l'omaggio a William Friedkin, il compianto direttore de 'L'Esorcista', con la proiezione della sua ultima opera, The Caine Mutiny Court-Martial.

Venezia 80, è il giorno di David Fincher - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

