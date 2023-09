Venezia 2023 | l' ultimo film di William Friedkin e il ritorno di David Fincher tra le proposte della giornata

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 settembre 2023), arrivata al suo giro di boa, proponemolto attesi come The Killer diretto dae l'progetto firmato da. La domenica diè all'insegna del ricordo di, con la presentazione del suoThe Caine Mutiny Court-Martial, e deldiai thriller con ilThe Killer, con star Michael Fassbender. Mentre la città festeggia le proprie tradizioni con l'affascinante Regata Storica in Canal Grande, al Lido continuerà ad andare in scena il grande cinema. Iin concorso ...