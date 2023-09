Venezia 2023 | l' after party di Adagio va in scena all' Hotel Des Bains con Campari

...in tv e streaming il match valido per la 4° giornata di Serie B BRESCIA - Domenica 3 settembre...Dopo l'esordio vincente in campionato con l'Ascoli i lupi hanno portato un buon pareggio da...Alla Mostra del Cinema diera atteso anche l'attore turco Can Yaman , amatissimo in Italia per aver interpretato il protagonista maschile in Bitterweet e Daydreamer - Le ali dell'amore . La sua assenza non è ...Il documentario Dario Argento Panico, sulla vita del maestro dell'horror italiano, verrà presentato nella sezione...

Venezia 2023, pagelle look quarta serata: Carla Bruni diva (8), Giorgia Soleri non depilata (6), Vacchi in can ilmessaggero.it

(KIKA) - VENEZIA - Matteo Paolillo arriva in Laguna in occasione della premiazione del Filming Italy Best Movie, che si terrà parallelamente al Festival di Venezia nella Sala degli Stucchi del'hotel ...Burt Lancaster, e anche li ci furono polemiche, era un discreto principe di Salina. O no". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda a proposito delle parole di Pierfrancesco Favino alla mostra del cinema ...