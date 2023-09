Venezia 2023 | Isabelle Huppert e Carla Bruni incantano il quarto red carpet

(Di domenica 3 settembre 2023) Quarta giornata di redin quel di. Oltre a Caterina Murino, grande certezza glam di questa edizione, sul tappeto rosso si fa spazio all’allure di. La quarta giornata della Mostra del Cinema diha riportatoin Laguna e focalizzato l’attenzione sul cast di Adagio di Stefano Sollima e Maestro di Bradley Cooper (seppur grande assente di questa edizione). L’80esima edizione della kermesse cinematografica continua a regalare spunti glam, a partire dalla Madrina Caterina Murino che di giorno in giorno si conferma essere una grande certezza fashion.. Crediti: Ansa – VelvetMagIlred ...

Roma, 3 set. In occasione della 80esima Mostra internazionale darte cinematografica dioggi allHotel Excelsior del Lido di, nello spazio dedicato alla Regione del Veneto, si e' tenuto il lancio ufficiale della docuserie Italian Japanese. Food and Culture prodotta da Emy Productionsdi Giovanni e Emilio Franchini in ...Alla Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di, quest'anno un red carpet dedicato anche a Woman Life Freedom , la battaglia delle donne iraniane cominciata con il rifiuto del velo obbligatorio dopo la tragica morte di Mahsa Amini avvenuta ...Terminato l'appuntamento conviviale, canti spontanei, musica con "Capitan" e "open bar". Il giorno successivo, domenica 10 settembre, alle ore 10.30 recita del Santo Rosario, seguito dalla ...

Venezia 2023, pagelle look quarta serata: Carla Bruni diva (8), Giorgia Soleri non depilata (6), Vacchi in can ilmessaggero.it

Top model, tante influencer e pochi divi del cinema: si potrebbe riassumere così la quarta serata del Festival di Venezia 2023 che scorre senza scossoni, anche dal punto di vista dei look. Carla Bruni ...The Palace, recensione della commedia grottesca diretta da Roman Polanski, presentata fuori concorso a Venezia 80 ...