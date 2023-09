VAR | Zanetti | «Gli errori ci saranno sempre | ma in buona fede»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Le parole disul VAR: «Dobbiamo sostenere la tecnologia perché questa migliora il calcio, la cosa importante è che ci sia trasparenza» Intervenuto durante la presentazione del progetto Oltre Consulting, Javier, vice presidente dell’Inter, ha parlato del VAR. Di seguito le sue parole. «Credo che come in tutto bisogna trovare un equilibrio. Dobbiamo sostenere la tecnologia perché questa migliora il calcio, dopodiché glicie le polemiche anche, soprattutto in un Paese come il nostro. Ma tutto è in, il VAR si può migliorare e la cosa più importante è che ci sia trasparenza»