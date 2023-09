Vangelo di oggi 3 Settembre 2023 | Mt 16 | 21-27 | Video commento

(Di domenica 3 settembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 3, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli”. “Gesù ci ricorda che la sua via è la L'articolodi: Mt 16,21-27proviene da La Luce di Maria.

E però, anche sesi parla tanto di lavoro e molti lo esaltano come valore fondamentale della ...a Palermo e a Caivano Momenti di grande sofferenza come questi ci riportano al centro dele ...Di questo c'è bisogno,e sempre: non di persone indaffarate e distratte che portano avanti ... È una testimonianza che voi dovete dare, perché ilnon cresce per proselitismo, il..."Come Missionaria della Carità, vorrei condividere la gioia di essere qui al servizio del. Le nostre opere comprendono la cura dei bambini con disabilità fisiche e mentali, l'...nella ...

p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 2 Settembre 2023 - Cerco il Tuo volto

La famiglia Ulma, nel 1944, in Polonia, durante la Seconda guerra mondiale, salvò otto ebrei. Il 10 settembre verranno beatificati ...Papa Francesco ha invitato i rappresentanti del clero in Mongolia a imitare Cristo e ad affidare la propria vita a Maria.