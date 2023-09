Valditara | Per gli studenti sospesi ci sarà l' obbligo di volontariato

(Di domenica 3 settembre 2023) AGI - "Sto per presentare un disegno di legge, saremo operativi appena il Parlamento lo approverà. Si rivoluziona l'istituto della sospensione, che si attuerà stando a scuola. Oltre i due giorni lo studente dovrà partecipare ad attività di 'cittadinanza solidale'". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, intervistato dal 'Corriere della sera'. "Saranno gli uffici scolastici regionali - spiega - a fare convenzioni con i soggetti preposti, dalla Caritas alle case di riposo, dove glipotranno prestare la loro opera di. Le scuole poi sceglieranno dove far svolgere queste attività. L'obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza comporta, così l'errore diventa occasione di maturazione e crescita". Il ...

anticipa anche chela riforma degli istituti tecnici presenterà 'tra un paio di settimane' il testo in Consiglio dei ministri, 'dopo un incontro con le Regioni e le parti sociali. ...'Farà media - conferma- anche nelle scuole secondarie di primo grado e conterài crediti della maturità. Chi avrà sei in condotta sarà rimandato in condotta e dovrà preparare un ...... con un 11%, poco di più di rispetto a Eugenia Roccella , ministra della Famiglia, ferma (si fadire) al 9,3% e a, che scende di qualche posizione, e ha una percentuale dell'8,9% di ...

Scuola, Valditara: "Obbligo di volontariato per gli studenti sospesi" TGCOM

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico 17 genitori della scuola media Montessori-Pini di Roma hanno saputo che la prima media non si formerà e i loro figli resteranno fuori da quella che, in ...Studenti sospesi e non solo: Giuseppe Valditara annuncia altre novità sul voto di condotta e il suo peso nell'esame di maturità ...