... HONOR presenta il suo smartphone pieghevole, il più sottile fino ad oggi, il Magic V2 , in realtà già noto al pubblico, oltre a far debuttare l'HONOR V, un nuovoche trasforma lo ...'Not only that, but with our phone tobrought to life through the HONOR V, we are exploring sustainable solutions that leverage emerging foldable technology to empower creativity ...È importante sottolineare che, al momento, il Vè solo une non è stato annunciato alcun piano per la sua commercializzazione. Tuttavia, la presentazione di questo prodotto evidenzia l'...

V-Purse Concept, Honor ha capito l'importanza del software DDay.it

Gli smartphone pieghevoli stanno diventando sempre più diffusi sul mercato e HONOR vuole assicurarsi un posto in prima file in questo segmento. All’IFA 2023 di Berlino, HONOR presenta il suo smartphon ...Una borsetta smart che è in realtà uno smartphone e il pieghevole più sottile del mercato. Honor rilancia all’IFA 2023 con V Purse e Magic V2. Il primo è un concept che sfrutta le qualità di un ampio ...