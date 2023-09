Ustica | Salvini | “Attendiamo elementi e commenti dalle autorità francesi”

(Di domenica 3 settembre 2023) ROMA – “Giuliano Amato ha rilasciato dichiarazioni di inaudita gravità a proposito di: è assolutamente necessario capire se ci sono ancheconcreti a sostegno delle sue parole. Visto il peso delle affermazioni di Amato e il suo ruolo rilevante all’epoca dei fatti,delle”. Così il vicepremier Matteo, segretario della Lega, commenta in una nota le dichiarazioni dell’ex presidente della Corte costituzionale ed ex presidente del Consiglio sulle circostanze dell’abbattimento del Dc 9 Itavia il 27 giugno del 1980. L'articolo L'Opinionista.

Ustica, Salvini sollecita reazioni dalla Francia RSI.ch Informazione

Ad affermarlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto in un’intervista a ‘La Stampa’ commentando le dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato sulla strage di Ustica ... Matteo ...Anche Matteo Renzi, dalla festa di Italia Viva a Firenze, esprime perplessità per le esternazioni di Amato: «Esprimo perplessità sul modo con il quale Amato ha detto queste cose, perché noi dobbiamo ...