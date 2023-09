Ustica | Amato rilancia | «Contro il Dc9 un missile francese »

(Di domenica 3 settembre 2023) Quindici anni dopo le parole di Francesco Cossiga oggi è Giulianoa puntare il ditola Francia indicandola come responsabile dell’abbattimento del Dc9 Itavia sui cieli difirst appeared on il manifesto.

... rispondendo ad una domanda sull'intervista di Giulianoin cui l'ex presidente del Consiglio ha accusato l'aeronautica militare francese per la strage de Dc - 9 di. "Bisogna verificare ..., Renzi critica: "No a messaggi in bottiglia, ma il muro di gomma c'è stato" Bisogna anche ricordare che la verità giudiziaria è un'altra e che nella sentenza del processo che assolse ...... proprio nel 1980, che fanno capire come la pista palestinese sia tra le più fondate per gli attentati del 1980, compreso quello che ha riguardato l'aereo didice cose che sono smentite ...

Strage di Ustica, Giuliano Amato: «Il Dc9 colpito da un missile francese, Macron dica la verità». Parigi:... Corriere della Sera

L’aereo precipitò alle 20:59 del 27 giugno 1980 (era un DC-9 della compagnia Itavia in volo da Bologna a Palermo con 81 persone a bordo) vicino all’isola di Ustica, a nord di Palermo. Queste, le ...dobbiamo trasparenza e verità a 81 famiglie", le parole di Matteo Renzi sulle parole di Giuliamo Amato sulla strage di Ustica nel corso della festa di Italia Viva a Firenze. / Immagini Fb Renzi ...