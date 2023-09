US Open | Sinner | “Mi sento migliorato in qualsiasi parte del campo”

(Di domenica 3 settembre 2023) “Oggi la partita è stata complicata, la mia sensazione inoggi non era la stessa dei primi due turni. Abbiamo giocato molto bene, tutti e due, ci sono stati degli scambi fisici importanti ma dopo il 2° set ho alzato il livello e il ritmo e credo sia stata la chiave della partita”. Lo ha detto in conferenza stampa Jannikdopo aver battuto in quattro set (6-3 2-6 6-4 6-2) Stan Wawrinka agli US. La vittoria permette all’azzurro di sfogliare l’album dei ricordi. Wawrinka fu infatti il primo avversario di Jannik in un main draw Slam: “In 4 anni un po’ di strada l’ho fatta – spiega – , tante cose sono rimaste uguali ma molte altre sono cambiate. Quella partita per me fu importantissima, mi ha fatto capire molte cose. Ora a tennis gioco meglio e fisicamente sono… sicuramente da allora sono ...

Atp Tennis Continua senza problemi il torneo agli USdel russo Daniil Medvedev . Il tennista raggiunge gli Ottavi di finale abbattendo in tre set l'...ottavo durissimo per il nostro Jannik. ...Due big in più impreziosiscono il tabellone degli ottavi di finale degli US. Daniil Medvedev e Alexander Zverev battono rispettivamente Sebastian Baez (6 - 2 6 - 2 7 - 6) ...Minaur e Jannik. ...Jannikè agli ottavi di finale agli Us. L'azzurro ha battuto Stan Wawrinka in 4 set per la quarta volta consecutiva con il punteggio di 6 - 3, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 2 in 3 ore di gioco. Il numero 6 ...

Una partita a carte, una passeggiata nella natura, il dolce dormire. Il tennis impetuoso e fisico lascia spazio ad una routine semplice e serena, per sciogliere un po’ la tensione, per ritrovare le en ...Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del singolare maschile degli US Open. Il tedesco, numero 12 del mondo, ha battuto nella notte italiana col punteggio di 6-7 7 ...