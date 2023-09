US Open | Sinner conquista gli ottavi di finale | “Miglioro in qualsiasi parte del campo”

(Di domenica 3 settembre 2023) Jannikaglididell’US2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, nel terzo turno del singolare maschile batte lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in 2h58?. “La partita è stata complicata – dicein conferenza stampa– la mia sensazione innon era la stessa dei primi due turni. Abbiamo giocato molto bene, tutti e due, ci sono stati degli scambi fisici importanti ma dopo il 2° set ho alzato il livello e il ritmo e credo sia stata la chiave della partita”. L’Azzurro analizza l’atteggiamento aggressivo, con frequenti discese a rete: “Più che per la volée – spiega – sono contento dell’approccio, di come vado a rete. Abbiamo lavorato molto tra Cincinnati e New York su questo aspetto, abbiamo provato tante situazioni e sento di aver fatto dei ...

AGI - Due italiani agli ottavi degli Us: il sempre più sorprendente Matteo Arnaldi e Jannik. Il 22enne sanremese ha battuto il britannico numero 16 del mondo Cameron Norrie, semifinalista 2022 a Wimbledon, con un perentorio 6 -...JannikPer il terzo anno consecutivo Jannikraggiunge gli Ottavi di finale agli US. L'azzurro trova molte più difficoltà del previsto, non offre una prestazione straordinaria e vince soffrendo in quattro set contro un ottimo Stan ...Jannik Sonner raggiunge gli ottavi di finale degli Us. L'altoatesino ha battuto in quattro set lo svizzero Stanislav Wawrinka 6 - 3 2 - 6 6 - 4 6 - 2 ... Negli ottaviattende adesso il ...

Sinner, agli ottavi c'è un redivivo Zverev. Avanti anche Medvedev La Gazzetta dello Sport

AGI - Due italiani agli ottavi degli Us Open: il sempre più sorprendente Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Il 22enne sanremese ha battuto il britannico numero 16 del mondo Cameron Norrie, semifinalista ...Jannik Sinner ha rispettato i pronostici e sconfitto nel terzo turno degli US Open 2023 lo svizzero Stan Wawrinka. Non è stato un match facile per l'altoatesino, messo alle corde dall'elvetico nel sec ...