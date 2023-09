US Open | Sinner batte Wawrinka e va agli ottavi

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – Jannikdi finale dell'US2023. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel terzo turno del singolare maschilelo svizzero Stanper 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in 2h58'. Nel tabellone femminile, eliminata Lucia Bronzetti. L'azzurra è stata sconfitta dalla cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23, che si impone per 6-3, 4-6, 6-4 in 2h39'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

