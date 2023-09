(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo Alcaraz, Djokovic e Sinner, tra i big qualificati per glidi finale dell'degli Stati Uniti c'è spazio anche per Daniile per Alexander. Il russo, campione a Flushing ...

Dopo Alcaraz, Djokovic e Sinner, tra i big qualificati per gli ottavi di finale dell'degli Stati Uniti c'è spazio anche per Daniil Medvedev e per Alexander Zverev. Il russo, campione a Flushing Meadows nel 2021 quando negò il Grande Slam a Novak Djokovic, ha battuto per 62 61 76 ...Rischia, ma iripagano Sabalenka, che non eccelle per quanto riguarda le percentuali della ... UsAlcarazContro Norrie la vulgata lo dava quasi per perso prima ancora di scendere in campo: troppo sfiancanti le quasi 5 ore di partita contro Fils, e poi Norrie è stato già in top ten, conosce ie le ...

US Open: rischi calcolati, Medvedev e Zverev agli ottavi SuperTennis

Sarà Alexander Zverev l'avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale degli US Open 2023. Il tedesco ha superato in quattro set un Grigor Dimitrov notevolmente debilitato da un problema muscolare ...