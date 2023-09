US Open | Matteo Arnaldi | “Il mio obiettivo era arrivare ad Alcaraz | ho capito subito di poter battere Norrie”

(Di domenica 3 settembre 2023)non è più una sorpresa, ma è una solida realtà. Anche Cameronè caduto sotto i colpi dell’azzurro, che conquista così gli ottavi di finale degli US2023 (prima volta nella seconda settimana di uno Slam) e soprattutto sfiderà il numero 1 Carlos. Il suosin dall’inizio. Lo ha dichiarato candidamente in conferenza stampa: “Quando ho visto il sorteggio, il mioprincipale eraa giocare contro lo spagnolo, non ho mai giocato in vita mia contro il numero 1 al mondo. Sembra pazzesco pensare a dove ero all’inizio dell’anno e dove sono adesso“.è stato poi intervistato in italiano, con le dichiarazioni raccolte dal collega Vanni Gibertini. L’azzurro si professa contento del ...

Berrettini-choc agli US Open: costretto al ritiro dopo la storta alla caviglia. La caduta, le lacrime e le urla di dolore - Il ... Open

Matteo Arnaldi vola agli ottavi di finale degli US Open 2023 di tennis: l'azzurro strapazza il britannico Cameron Norrie, numero 16 del seeding, domato (e dominato) col punteggio di 6-3 6-4 6-3 in un' ...Si conclude il bel torneo di Lucia, sconfitta con qualche rimpianto dalla picchiatrice Qinwen, che rimonta nel set decisivo ...