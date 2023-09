US Open | l’ennesimo infortunio di Berrettini spaventa i fan | la sua carriera è già finita?

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 3 settembre 2023) Ancora unper il campione ampiamente in credito con la sfortuna. Guai fisici a raffica che non fanno ben sperare gli appassionati. Fan in apprensione dopo l’ultima brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dagli Usdopo un esordio che aveva suscitato ottimismo. Non c’è pace per Matteo: nuovoper lui (Foto Ansa) – grantennistoscana.itÈ ancora calvario per Matteo. Preoccupa parecchio il suo ultimoagli Us, solo l’ultimo di una lunga serie di guai fisici che da anni tormentano il forte tennista romano. Anche quest’ultima annata purtroppo non ha fatto eccezione. Inutile dire che, per il suo stile di gioco muscolare e esplosivo (non per nulla è soprannominato “The Hammer”, il Martello), anche più di altri ...