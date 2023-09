US Open | Jannik Sinner | “Ho migliorato la transizione a rete” E svela un gioco di carte che ama…

(Di domenica 3 settembre 2023) Un bel banco di prova.ha piegato la resistenza di un ottimo Stan Wawrinka nel terzo turno degli US2023. L’altoatesino (n.6 del mondo), impegnato sul campo del Louis Armstrong Stadium, si è imposto con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6-2, dovendo affrontare una situazione particolarmente complessa nel secondo set e reagendo molto bene nelle restanti frazioni. Perè la terza qualificazione agli ottavi di finale in questo Slam in carriera: “Mi sono sentito un po’ in modo diverso con la seconda di servizio rispetto alle prime partite, a volte andava troppo piano. E’ una parte che devo migliorare. Il match era difficile perché la mia sensazione in campo non era come nei primi due turni, anche se alla fine abbiamo giocato molto bene. Dopo il secondo set ho provato ad alzare il livello e credo che ...

Sinner agli ottavi di finale dell'US2023. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel terzo turno del singolare maschile batte lo svizzero Stan Wawrinka per 6 - 3, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 2 in 2h58'...Allo USMatteo Arnaldi si guadagna la luce dei riflettori con una partita perfetta giocata e ... Pensi di chiedere qualche consiglio avisto che lui ha giocato da vecchia volpe con Carlos "......e colpo dopo colpo risale la china e si conquista il 4 - 4 su un altro errore di rovescio di. e di 1 - 1 con Grigor Dimitrov Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US...

Us Open: Matteo, Jannik e Lucia, i ragazzi che ci inorgogliscono la Repubblica

Gli italiani Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti in campo oggi, 2 settembre 2023, per il terzo turno dell’US Open 2023. Gli incontri del singolare… Leggi ...New York - Un Matteo è agli ottavi degli Us Open. Ma non è quello a cui pensavano tutti a inizio torneo. Matteo Berrettini è uscito giovedì per infortunio, Matteo Arnaldi è approdato alla seconda sett ...