US Open | Jannik Sinner e il servizio che fa ancora fatica

(Di domenica 3 settembre 2023) Mancanza di continuità.ha centrato l’obiettivo minimo di quest’edizione 2023 degli US: raggiungere la seconda settimana e non sprecare troppe energie nel corso dei primi tre turni. In verità, l’ultima sfida contro lo svizzero Stan Wawrinka, viste le tre ore di gioco, “qualcosa” in più ha richiesto, ma il n.6 del mondo ha saputo trovare comunque il modo di portarla a casa in una giornata non di massimo splendore. Il termometro della situazione è un po’ nel. L’altoatesino ha messo a segno un numero più che apprezzabile di ace nella partita contro l’elvetico (12), ma il rendimento con questo fondamentale è stato troppo altalenante. In media, la percentuale di prime diin campo è stata pari al 59%, ma si è passati dal 71% del primo set al 45% del quarto. Un colpo su ...

Sinner è agli ottavi di finale agli Us. L'azzurro ha battuto Stan Wawrinka in 4 set per la quarta volta consecutiva con il punteggio di 6 - 3, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 2 in 3 ore di gioco. Il ...Zverev sa di aver scampato un grosso pericolo e adesso è pronto per la sfida conSinner. Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Dopo Matteo Arnaldi ancheSonner raggiunge gli ottavi di finale degli Us. L'altoatesino ha battuto in quattro set lo svizzero Stanislav Wawrinka 6 - 3 2 - 6 6 - 4 6 - 2 in 3 ore di gioco. Una sfida combattuta per l'...

Us Open: Matteo, Jannik e Lucia, i ragazzi che ci inorgogliscono la Repubblica

Una partita a carte, una passeggiata nella natura, il dolce dormire. Il tennis impetuoso e fisico lascia spazio ad una routine semplice e serena, per sciogliere un po’ la tensione, per ritrovare le en ...Ora Zverev, ex finalista di questo torneo, affronterà Jannik Sinner e proverà a dimostrare di essere tornato totalmente al suo valore. Sarà Matteo Arnaldi contro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner contro ...