(Di domenica 3 settembre 2023) Ironico e geniale.fa sempre parlare di sè in qualche modo e non ci si riferisce solo al tennis. Il russo (n.3 del mondo) si è imposto nel terzo turno degli US2023 contro l’argentino Sebastian Baez, con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (6), andando sotto di un break nel terzo parziale e dovendo annullare un set-point al suo avversario. Missione compiuta per, che però nell’intervista di rito a fine match ha dato spettacolo. Non è un mistero che adiano particolarmente fastidio le “interferenze” del pubblico nel corso del gioco. Il riferimento è al baccano tra prima e seconda di servizio. Un aspetto che il giocatore nativo di Mosca ha analizzato a proprio modo: “Grazie a tutti quelli che non hanno urlato tra la mia prima e seconda di servizio. C’era però uno ...

...NEW YORK (STATI UNITI) - Alexander Zverev si qualifica per gli ottavi di finale degli Us, ... Vita facile per il numero 3 del tabelloneMedvedev, che ha battuto l'argentino Sebastian Baez in ...... magari per tutta la notte, anche mentre dorme" La sensazione è chenon abbia ... Jacopp Gadarco Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Atp Tennis Continua senza problemi il torneo agli USdel russoMedvedev . Il tennista raggiunge gli Ottavi di finale abbattendo in tre set l'argentino Baez, uno dei tennisti più in forma della circolazione (nonostante la superficie). Primi ...

US Open, Daniil Medvedev ironizza: "Uno spettatore mi disturbava, passerà la notte a dire Vamos..." OA Sport

Il tedesco sarà l'avversario di Sinner NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Alexander Zverev si qualifica per gli ottavi di finale degli Us ...Dopo Alcaraz, Djokovic e Sinner, tra i big qualificati per gli ottavi di finale dell'Open degli Stati Uniti c'è spazio anche per Daniil Medvedev e per Alexander Zverev. Il russo, campione a Flushing ...