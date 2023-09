US Open | Bronzetti | Sono dispiaciuta ma non triste'

(Di domenica 3 settembre 2023) Un centimetro, forse meno. Una palla che avrebbe potuto allungare il soggiorno di Luciaa New York, una palla uscita di un niente che non cambia il bilancio " ottimo " del suo Us. "...

Luciasaluta gli USal terzo turno. L'italiana non è riuscita a ribaltare il pronostico contro la testa di serie numero 23, la cinese Qinwen Zheng , che si è imposta in tre set per 6 - 3, 4 - ...Binaghi ha parlato dopo i successi di Matteo Arnaldi e Jannik Sinner, che hanno raggiunto gli ottavi allo US, e la bella partita di Luciasconfitta in tre set al terzo turno dalla ...... TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO Per la prima volta in carriera laha disputato il terzo turno in un torneo dello Slam, segnale di una crescita ...

Zheng-Bronzetti, quando e dove vedere il match di 3° turno dello US Open 2023 Eurosport IT

Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’US Open 2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, nel terzo turno del singolare maschile batte lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in 2h58'. Nel ...Un Matteo è agli ottavi degli Us Open. Ma non è quello a cui pensavano tutti a inizio torneo. Matteo Berrettini è uscito giovedì per infortunio, Matteo Arnaldi è approdato alla seconda settimana. Il m ...