US Open | Berrettini e l’infortunio | “Aspetto risultati degli esami”

(Di domenica 3 settembre 2023) Non è un momento semplice per Matteo, costretto al ritiro dagli Us2023 nel match di secondo turno del singolare maschile. La caviglia destra disi è piantata sul terreno, compiendo un movimento totalmente innaturale: il 27enne romano si è accasciato per terra, urlando dal dolore. A pochi giorni dopo, sono arrivate le sue parole attraverso un post su Instagram: “Di certo, non speravo che i miei USfinissero così. Lavoro a stretto contatto con medici esperti da quando ho lasciato il campo: stiamo aspettando iper determinare i prossimi passi. Grazie mille per tutti i messaggi. Presto vi fornirò un ulteriore aggiornamento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

