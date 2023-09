US Open | Berrettini aggiorna sull' infortunio | ' Non è andata come speravo'

ROMA - Matteorompe il silenzio dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nel match contro il francese Arthur Rinderknech al secondo turno degli Us...MatteoUna disperata corsa per recuperare il dritto dell'avversario, una rovinosa caduta e una innaturale torsione della caviglia: è terminato così l' USdi Matteo. L'azzurro ha impiegato diversi minuti per rialzarsi e tornare verso la sua sedia. Dopo un breve colloquio con il fisioterapista,ha subito stretto la mano ad ...Non è un momento semplice per Matteo, costretto al ritiro dagli Usnel match di 2° turno contro Rinderknech a causa di un brutto infortunio alla caviglia, occorso al termine del 2° set sul punteggio di 6 - 4, 5 - 3 in ...

Berrettini infortunato agli Us Open: ora rischia la Coppa Davis Quotidiano Sportivo

ROMA - Matteo Berrettini rompe il silenzio dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nel match contro il francese Arthur Rinderknech al secondo turno degli Us Open. Il 27enne tennista romano ...Roma, 3 set. - (Adnkronos) - Non è un momento semplice per Matteo Berrettini, costretto al ritiro dagli Us Open nel match di 2° turno contro Rinderknech a causa di un brutto infortunio alla caviglia, ...