(Di domenica 3 settembre 2023) Pronostici rispettati e confronto tra Jannik Sinner e Alexanderin vista negli ottavi di finale degli US2023. Non ci sono dubbi che l’incrocio tra l’altoatesino e il tedesco siadalla qualità più spiccata nel turno in questione, per la storia di questi giocatori e le loro capacità. Sinner, autore di una grande stagione, non vuol certo fermarsi qui e ambisce al raggiungimento dei quarti dove ad attenderlo ci sarà il vincente dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi. Per continuare l’avventura a New York, però, sarà necessario alzare il proprio livello di gioco. Il Sinner che ieri ha sconfitto Stan Wawrinka è piaciuto per la determinazione nel reagire a una fase di difficoltà nel secondo set, trovando tanti punti in risposta e avendo il coraggio di venire a rete a chiudere il punto con estrema lucidità. ...

...semifinali e finali nell'arco dei quattro giorni di allenamenti e prove sotto l'occhiodi ... " Accogliamo con piacere e anche con un po' di orgoglio l'EuropeanChampionship Dog Dancing FCI ......sta succedendo in questi Us: "È molto bello vedere come i tennisti provano a isolarsi e a mantenere la concentrazione, al di là del loro percorso". Non è il caso di Carlitos che è molto...Come ben sa Jannik Sinner che l'ha battuto negli ultimi 3 testa a testa dopo aver perso i primi 2, il primo in assoluto proprio nel primo turno degli US2019. Grazie a coach Riccardo Piatti ...

US Open, attento Sinner! Zverev sta lentamente tornando quello del pre-infortunio. Ed è già in top10 virtuale... OA Sport

Dopo quelle a caldo alla fine della partita di secondo turno del singolare maschile degli US Open dominata contro Lorenzo Snego, ecco le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa più in generale ...Il più credibile rivale dei Fab Four, Stan Wawrinka, è ancora lì, a 38 anni, con le sue tante cicatrici ma anche con la consapevolezza di un ...