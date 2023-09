US Open 2023 | US Open 2023 | Bronzetti si ferma a un passo dagli ottavi | Zheng Qinwen si impone 6-4 al terzo

(Di domenica 3 settembre 2023) Un’encomiabile Luciaregala ancora emozioni, ma sia pochi metri dal traguardo nella sfida diturno degli Uscontro. Sul Court 5 dell’impianto di Flushing Meadows le due giocatrici danno vita a una lotta colpo su colpo che arriva a 2h e 41? totali e alla fine a uscirne vincitrice è la giovane cinese che sicon il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Testa di serie numero 23 del tabellone, la 20enne di Shiyan fa e disfa nel corso del match e dopo non essere riuscita a chiudere nel secondo parziale in cui si era trovata avanti di un break, riesce a rimontare una situazione che improvvisamente era diventata semi-disperata sotto 2-4 nella frazione decisiva. Qualche rimpianto la ...

Jannik Sinner , dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli USlo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso a Montecarlo ...Prosegue senza intoppi il cammino del campione in carica Carlos Alcaraz all'degli Stati Uniti. Lo spagnolo si è qualificato per gli ottavi di finale battendo per 62 63 46 ... 2 settembreAccelera la controffensiva ucraina. Le truppe di Kiev - stando alle parole del generale di brigata Oleksandr Tarnavskiy sul Guardian - hanno rotto la prima linea di difesa russa vicino a Zaporizhzhia. ...

Per il terzo anno consecutivo, l'altoatesino giocherà gli ottavi di finale dello Slam newyorkese: ad attenderlo il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov ...(Adnkronos) - Jannik Sinner agli ottavi di finale dell'US Open 2023. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel terzo turno del singolare maschile batte lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 ...