US Open 2023 | Zverev raggiunge Sinner negli ottavi Il tedesco piega un Dimitrov a mezzo servizio

(Di domenica 3 settembre 2023) Sarà Alexanderl’avversario di Jannikdi finale degli US. Ilha superato in quattro set un Grigornotevolmente debilitato da un problema muscolare dopo due set giocati.si è imposto con il punteggio di 6-7 7-6 6-1 6-1 al termine di un match che è praticamente terminato alla fine del secondo tie-break giocato.ha concluso l’incontro con 15 ace ed un buon rendimento al, visto che ha vinto il 70% dei punti quando ha servito la prima. Ilha messo a segno 43 vincenti, due in meno di unche ad un certo punto ha lasciato totalmente andare il braccio per evitare di allungare gli ...

Jannik Sinner agli ottavi di finale dell'US. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel terzo turno del singolare maschile batte lo svizzero Stan Wawrinka per 6 - 3, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 2 in 2h58'. Nel tabellone femminile, eliminata Lucia ...New York - Un Matteo è agli ottavi degli Us. Ma non è quello a cui pensavano tutti a inizio torneo. Matteo Berrettini è uscito giovedì per infortunio, Matteo Arnaldi è approdato alla seconda settimana. Il modello part - time di Hugo Boss e ...Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...

Non svegliatelo! O forse fatelo anche perchè la realtà dei fatti potrebbe superare quella dei sogni. Allo US Open Matteo Arnaldi si guadagna la luce dei riflettori con una partita perfetta giocata e ...Ci mette più del previsto, ma Jannik Sinner si prende la seconda settimana degli US Open 2023. Il numero 6 al mondo ci mette quattro set per sconfiggere Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6 ...