US Open 2023 | Sinner passa l’esame Wawrinka in 4 set | è agli ottavi a NY per il terzo anno di fila

(Di domenica 3 settembre 2023) Jannikva in difficoltà, soffre nella parte centrale dell’incontro, ma alla fine ne viene a capo e batte Stanin quattro setUs. Il numero 6 del ranking mondiale ha bisogno di 3 ore precise di match per avere la meglio con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6-2 su un avversario che – prima di finire le energie nel parziale finale – ha dimostrato ancora una volta il perché a 38 anni si ritrova a giocare partite di questo livello e contro avversari tra i top del circuito. Ma allo stesso tempo l’azzurro dimostra in questo momento di avere un’altra cilindrata e si aggiudica il quarto scontro diretto consecutivo tra i due. Non è stata una bella partita da parte di Jannik, piena di alti e bassi e soprattutto con dei momenti di down che hfatto preoccupare i tanti ...

Jannik Sinner , dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli USlo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso a Montecarlo ...Prosegue senza intoppi il cammino del campione in carica Carlos Alcaraz all'degli Stati Uniti. Lo spagnolo si è qualificato per gli ottavi di finale battendo per 62 63 46 ... 2 settembreAccelera la controffensiva ucraina. Le truppe di Kiev - stando alle parole del generale di brigata Oleksandr Tarnavskiy sul Guardian - hanno rotto la prima linea di difesa russa vicino a Zaporizhzhia. ...

Matteo Arnaldi vola agli ottavi di finale degli US Open 2023 di tennis: l'azzurro strapazza il britannico Cameron Norrie, numero 16 del seeding, domato (e dominato) col punteggio di 6-3 6-4 6-3 in un' ...Dopo Matteo Arnaldi anche Jannik Sinner raggiunge gli ottavi di finale degli Us Open. L’altoatesino ha battuto in quattro set lo svizzero Stanislav Wawrinka 6-3 2-6 6-4 6-2 in 3 ore di gioco. Una ...