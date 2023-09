US Open 2023 | Sabalenka agli ottavi senza problemi Avanti anche Pegula e Jabeur | si ferma Bronzetti

(Di domenica 3 settembre 2023) Si è completato il quadro dei match del terzo turno nel tabellone femminile degli US. Arynastacca il biglietto per la seconda settimana dopo aver dominato la sfida con la francese Clara Burel con un doppio 6-1 in un’ora di gioco. La numero due del mondo se la vedrà oradi finale con la russa Daria Kasatkina, che ha avuto la meglio della belga Greet Minnen in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Continua il camminodi Jessicase l’americana ha sofferto con Elina Svitolina. La terza testa di serie si è imposta in tre set contro l’ucraina per 6-4 4-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco. Adesso perci sarà un derby americano, visto che a raggiungerla neglidi ...

Jannik Sinner agli ottavi di finale dell'US. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel terzo turno del singolare maschile batte lo svizzero Stan Wawrinka per 6 - 3, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 2 in 2h58'. Nel tabellone femminile, eliminata Lucia ...New York - Un Matteo è agli ottavi degli Us. Ma non è quello a cui pensavano tutti a inizio torneo. Matteo Berrettini è uscito giovedì per infortunio, Matteo Arnaldi è approdato alla seconda settimana. Il modello part - time di Hugo Boss e ...Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...

Agenzia Il ligure supera il britannico 6-3 6-4 6-3 – Impresa di Matteo Arnaldi agli Us Open: il tennista ligure supera il britannico Norrie, testa di serie n.16 del seeding ,con il… Leggi ...Non solo Jannik Sinner, il tennis italiano avrà anche un fantastico Matteo Arnaldi nella seconda settimana degli US Open 2023. Il tennista di Sanremo ha superato il britannico Cameron Norrie con un pe ...