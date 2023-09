US Open 2023 | programma e ordine di gioco lunedì 4 settembre con Sinner e Arnaldi

(Di domenica 3 settembre 2023) Ile l’didiagli Us, quarto e ultimo Slam della stagione. Giornata molto italiana con due azzurri in campo, vale a dire Matteoe Jannik. Entrambi pianificati sull’Arthur Ashe Stadium, il primo se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella sessione diurna, mentre il secondo affronterà Alexander Zverev nella sessione serale. Protagonisti anche tanti altri big, da Daniil Medvedev ad Aryna Sabalenka, passando per Jabeur, Pegula e Rublev. Ildi(orari italiani) ARTHUR ASHE STADIUM Ore 18:00 – (17) Keys vs (3) Pegula a seguire – (1) Alcaraz vsOre 01:00 – (13) Kasatkina vs (2) ...

La notte non riesce più a dormire. Il 17enne che domenica 27 agosto ha preso a calci una capretta durante una festa di compleanno, ha ricostruito davanti al suo legale la serata nell'agriturismo Sant'...day per le imprese Venerdì 8 settembre in programma l'Day per le Piccole e Medie Imprese che possono partecipare in qualsiasi momento della giornata, presentarsi attraverso un breve pitch, ...... re degli Usjr 2022, ndr). La vittoria, la maglia azzurra... una gioia immensa... anche se devo dire che qui non è affatto male!". 3 settembre

Jannik Sinner concede il primo set ma poi vince e prosegue la sua corsa nel tabellone degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 22enne ...Non è un momento semplice per Matteo Berrettini, costretto al ritiro dagli Us Open 2023 nel match di secondo turno del singolare maschile. La caviglia destra di Berrettini si è piantata sul terreno, ...