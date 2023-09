US Open 2023 | Pegula supera Svitolina in tre set Nessun problema per Sabalenka

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) Tutto facile per Arynanel suo incontro di terzo turno agli Us. La seconda testa di serie del tabellone sconfigge con un duplice 6-1 in circa un’ora di gioco la francese Burel e si prepara all’ottavo di finale contro Daria Kasatkina, brava a imporsi per 6-3 6-4 sulla belga Minnen. Avanzano anche le due americane ancora presenti nella parte bassa ed entrambe al terzo set. Madison Keys dopo aver perso il primo parziale per 7-5 contro Samsonova domina i successivi due per 6-2 6-2. Bella la vittoria di Jessica, perché quello contro Elinaera un match che nascondeva insidie. I primi due set sono equilibrati e finiscono per un 6-4 per parte, poi la testa di serie numero tre riesce a trovare l’allungo decisivo per il 6-2 nella frazione decisiva. SportFace.