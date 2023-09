US Open 2023 | partono gli ottavi di finale Djokovic e la carica degli USA | tra le donne Gauff-Wozniacki clou

(Di domenica 3 settembre 2023) Giornata didiagli US: comincia ufficialmente la fase del torneo riservata ai migliori 16 giocatori per ciascun tabellone. Quest’oggi andranno in campo la parte bassa di quello maschile e quella alta del femminile, con una certa differenza di confronti e termini di riferimento. In particolare, in campo maschile ci saranno in campo ben quattro americani, ma l’unico spot senza di essi è quello di Novak, atteso dal confronto con Borna Gojo. Per il croato, forse finalmente, è arrivata la possibilità di sfondare ai più alti livelli grazie a un percorso partito dalle qualificazioni. Sfida un giocatore che ha dovuto rimontare due set di svantaggio a Laslo Djere nel derby serbo. Comunque vada, il venticinquenne festeggerà entrando nei primi 80 del mondo; resta da capire quale ...

...danza libera" Il programma di OnDanceMa non solo classica, come nella filosofia della manifestazione… Le giornate si apriranno con yoga, pilates e stretching per proseguire con...Su Amazon ha svettato per tutto agosto tra i libri più venduti in Italia, presto però ' Il mondo al contrario ', discussa opera del generale Roberto Vannacci , sarà venduto non solo on - line ma anche ...Di seguito la delegazione azzurra giovanile che parteciperà alla Coppa Comen in acque libere (MediterraneanWater Swimming Cup (COMEN) in programma il 7 e 8 ottobre a Larnaca a Cipro. Giovanni ...

Giornata di ottavi di finale agli US Open 2023: comincia ufficialmente la fase del torneo riservata ai migliori 16 giocatori per ciascun tabellone. Quest’oggi andranno in campo la parte bassa di ...Novak Djokovic! Ancora lui. Una delle imprese più difficili dello sport contemporaneo è battere il numero 1 del mondo in un match 3 su 5 e agli US Open 2023 lo prova sulla… Leggi ...