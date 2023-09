US Open 2023 | Matteo Arnaldi il sottovalutato Un giocatore completo che si sta facendo rapidamente strada

(Di domenica 3 settembre 2023) Il sesto giorno degli USci dà una nuova conferma di tutto il valore di. Il ragazzo di Sanremo è tra i migliori sedici a Flushing Meadows, battendo Cameron Norrie in maniera netta, quasi irrisoria: un 6-3 6-4 6-3 che sottolinea come l’azzurro sia cresciuto nel corso dell’ultimo anno, diventando unsempre più pericoloso per tutti. Il successo odierno non è frutto di una prestazione estemporanea, in cui gli sono entrati vincenti impossibili o in cui il suo avversario faceva fatica a tenere lo scambio. Ma l’impressione, poi confermata dalle parole post partita, è cheabbia seguito perfettamente il piano partita messo a punto nelle ore precedenti, approfittando del suo gioco ‘a tutto campo’: oggettivamente, non sembra esserci un qualcosa che non sappia fare in mezzo al ...

