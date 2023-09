US Open 2023 | Jannik Sinner piega un coriaceo Wawrinka in 4 set e si qualifica per gli ottavi

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Un match più laborioso del previsto per, che però ottiene quello che voleva: glidi finale degli US. L’azzurro ottiene la quarta vittoria consecutiva al cospetto di Stan, apparso fisicamente al meglio come non accadeva da tempo, con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6-2 in tre ore di gioco. Una sfida difficile per oltre due set, in cui il numero 6 al mondo è apparso contratto per poi sciogliersi e andare dritto verso il successo. Che significa ingresso tra i migliori sedici dello Slam statunitense: nella notte italiana scoprirà il suo avversario, uno tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov. Il primo ad avere palla break èsull’1-1, ma(con un paio di dritti rischiosissimi) riesce a trarsi bene d’impaccio. In generale, nei ...